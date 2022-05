87 000 € d’héritage capté par la voisine à Libramont : un don ou un abus ?

La voisine est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour abus de faiblesse et fraude informatique. Le procureur de division Dimitri Gourdange a requis dix mois de prison à son encontre et 200 € d’amende (1600 € avec les décimes additionnels), sans s’opposer à un sursis simple compte tenu de l’absence d’antécédents chez la prévenue.

Entre mars et novembre 2020, elle a reçu 87261 € provenant du patrimoine de son voisin, un vieil homme dont elle prenait soin. Elle faisait les courses, cuisinait des plats pour lui, s’occupait de son ménage, surtout depuis que le Libramontois avait été hospitalisé en février 2020, après une crise cardiaque. Elle s’occupait de ses factures aussi, et de ses comptes.En l’espace de 8 à 9 mois, elle a dépensé 25000 € en achats divers et reçu 62000 € via des retraits bancaires ou des virements. Le tout, provenant du patrimoine du vieil homme.

La somme est colossale. " Vous trouvez ça normal? " lui demande la juge Françoise Hertay. " Il m’a dit qu’il ne voulait rien laisser à ses enfants. Au début je disais non. Après j’ai accepté ", répond-elle.

La voisine a-t-elle profité de l’état de confusion du vieil homme?

Un don? Les parties civiles n’y croient pas. L’avocate des filles et des petits-enfants souligne à quel point le Libramontois se trouvait dans un état de confusion à cette époque, s’appuyant sur les déclarations de son médecin traitant.

" Monsieur avait l’habitude de tout faire dans les règles, comme cette donation à l’époux de sa nièce via un acte authentique enregistré , souligne Me Michel. Au jour de son décès (en août 2021), il lui restait 80000 à 82000 €.Il aurait donc décidé de se séparer de la moitié de son patrimoine au profit de sa voisine, alors que sa pension ne suffisait pas pour subvenir à son séjour dans un home? Il aurait dilapidé la moitié de sa fortune en 9 mois? "

Enfants et petits-enfants réclament le remboursement de la somme totale, et qu’elle soit reversée à la succession.

«Une ultime injure à la mémoire du défunt»

De quoi fâcher l’avocat de la défense, Me Vincent Ghislain. " Cette constitution de partie civile est une ultime injure à la mémoire du défunt , s’exclame-t-il. Monsieur avait la volonté farouche de déshériter ses enfants, cela ressort des différents témoignages. Imaginez qu’il ne soit pas décédé, est-ce qu’il aurait réclamé contre sa voisine? Je ne le pense pas. "

Il sollicite l’acquittement pur et simple de sa cliente. D’après lui, il n’y a pas d’abus de faiblesse. Le vieil homme avait toute sa tête jusqu’en novembre 2020 où il a été placé sous administrateur de biens. L’avocat balaie le témoignage du médecin traitant. " Nous étions en période Covid, il ne le voyait quasi plus jamais. "

Pas de fraude informatique non plus à ses yeux. Les virements? Il s’agissait bien de dons. " Il ne voulait rien laisser à ses héritiers, c’était sa volonté constante depuis 20 ans, rappelle-t-il On fait un mauvais procès à ma cliente. Si elle a largement profité des largesses de monsieur, ce qu’elle ne nie pas, c’était sa volonté à lui ." Et Me Ghislain de rappeler les autres dons, importants eux aussi, adressés à un ami et à un proche.

Le vieil homme n’est malheureusement plus là pour témoigner. Placé en maison de repos, il est décédé en août 2021, isolé par les mesures sanitaires Covid. Les enquêteurs avaient bien essayé de l’entendre, mais il était alors trop confus.

Le jugement sera rendu le 7 juin.