Tout un quartier se ligue contre son voisin à Aubange

MePierre Neyens, conseil pour toutes ces familles regroupées, réclame au civil des montants allant de 1500à 2500 € pour chacune des victimes, sans oublier les intérêts et l’indemnité de procédure.

«Ils vivent un enfer»

M Neyens décrit ce qu’il appelle "l’enfer " vécu par ses clients. "Tous ses voisins habitaient dans ce quartier paisible de la rue des Hirondelles jusqu’à l’arrivée en 2017 de ce monsieur venu de France rejoindre sa compagne à Aubange. Il est en incapacité de travail est présent tout le temps dans sa maison, provoque les voisins par du tapage nocturne et diurne. La liste de ses harcèlements est longue.

Il a craché en direction des voisins, a lancé des pétards vers eux, les a filmés à de nombreuses reprises, a orienté sa lampe torche la nuit en direction de la chambre à coucher des voisins, a placé des vis devant le garage po ur crever leurs pneus."

L’avocat des parties civiles cite également plusieurs délits au volant: " Le prévenu a fait plusieurs appels de phare, pointé un doigt d’honneur avec son index, a fait mine souvent de foncer avec sa voiture vers certains de ses voisins pour leur faire peur et a changé de direction au dernier moment.Le pire est cette petite fille de 8ans, d’un des voisins, qu’il a effrayée aussi en faisant semblant de rouler dans la direction de la fillette puis en se rabattant au dernier moment.Cet enfant a toujours des angoisses depuis les faits et est suiviepar un psychologue."

"C’est du harcèlement permanent, récurrent.Le comble est que le prévenu se confine dans un déni constant alors que tout le quartier témoigne dans le même sens ", dit encore l’avocat Neyens.

Les policiers l’avaient pourtant mis en garde

Le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart, a trouvé une autre forme de harcèlement qui vient alourdir une barque déjà bien lourde; " Une des victimes s’est plainte que son employeur a reçu du courrier anonyme à son sujet. Tout indique que ce courrier diffamatoire a été rédigé et envoyé par le préven u ", note le représentant du parquet.

"Les policiers, sur base des plaintes, ont pourtant fait plusieurs rappels au prévenu.Le bourgmestre d’Aubange lui aussi a été mis au courant.Mais jamais ce monsieur n’en a tenu compte. J’ai vraiment craint qu’il y ait un drame" , conclut Yannick Rosart, qui réclame une peine de 8mois de prison contre le prévenu, mais n’est pas opposé à une peine de travail ou un sursis probatoire.

Un acquittement réclamé

La défense, via son avocat MeDimitri de Coster, demande carrément l’acquittement du prévenu.Parce que selon l’avocat, les torts seraient partagés! " Mon client et sa compagne sont eux aussi en grande souffrance. Lui aussi a porté plainte plusieurs fois.à la longue, il a eu l’impression de ne plus être entendu par la police. C’et un conflit de voisinage avec u ne es calade dans la débauche d’énergie, mais il y a de la haine réciproque ", plaide MeDe Coster.

Le prévenu français qui a 55ans et n’habite plus à Aubange, sera fixé sur son sort le 13 juin.