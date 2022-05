Le marché du photovoltaïque explose, les délais aussi

Un succès qui s’explique par la hausse du prix de l’énergie. "Les gens qui avaient un contrat fixe qui a basculé sur un prix variable sont particulièrement concernés.Le prix est passé de 26 à 44 centimes le kWh. La partie électron, qui coûtait 7 centimes est, quant à elle, passée à 25 centimes. On estime que le prix du kWh devrait se stabiliser à 35 centimes.ce qui rend une installation rentable en 4 ans" , poursuit Kevin Gofflot.

Les besoins augmentent

L’augmentation, en 2021, du prix des panneaux et des onduleurs n’a pas refroidi les candidats à l’électricité verte puisque l’augmentation du prix de l’électricité est encore plus importante. Le photovoltaïque reste donc rentable, d’autant que la TVA est descendue à 6%.

Parmi les candidats au solaire, on retrouve des particuliers qui souhaitent équiper leur toiture.Les demandes d’extension du nombre de panneaux commencent également à arriver. "Les gens ont de plus en plus d’appareils connectés avec le télétravail, la voiture électrique, la pompe à chaleur de la piscine, le jacuzzi. Il arrive que l’installation en place ne suffise pas à tout prendre en charge" , commente M.Gofflot.

Les Communes, les entreprises sont aussi plus nombreuses à franchir le cap. Au niveau des exploitations agricoles, l’investissement est par contre moins intéressant. "Les agriculteurs ont un régime spécifique.leur installation se trouve dans la catégorie des petits industriels avec un compteur qui ne tourne pas à l’envers.Et comme ils consomment essentiellement le matin et le soir, le système est moins rentable.On essaie de faire modifier la loi mais rien de bouge.C’est dommage parce que les exploitations ont souvent de grandes toitures" , regrette Kevin Gofflot.

Un délai moyen de 7 mois si tout va bien

Avec ces commandes qui affluent, les délais s’allongent. Chez Gofflot, il faut compter un mois pour obtenir un rendez-vous.Et 7 mois d’attente après la signature du bon de commande. Pour honorer ses contrats dans un délai acceptable, l’entreprise limite désormais ses déplacements dans un périmètre de 45 km autour de Neufchâteau.

Plusieurs éléments interviennent: le manque de main-d’œuvre qualifiée malgré les nombreuses annonces de recrutement. Et le risque de pénurie des cartes électroniques dans les onduleurs. "On travaille à flux tendu et on craint une rupture de stock cet été. Nous avons heureusement des alternatives.Mais la demande est mondiale et la Belgique est un petit pays qui ne représente pas un marché prioritaire" , conclut Kevin Gofflot.