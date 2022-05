Le Grand-Duché, seul pays où la journée de l’Europe du 9 mai est un jour férié

Le but est de faire de ce jour férié un symbole de l’engagement européen du Luxembourg. Le Grand-Duché est en effet un des six pays fondateurs de l’Union européenne, au moment du traité de Rome du 25 mars 1957 et même avant cette date. Surtout, les Grands-Ducaux figurent toujours parmi les peuples les plus europhiles: en témoigne le dernier Eurobaromètre révélé en avril dernier.

Une jeunesse luxembourgeoise particulièrement europhile

Quatre résidents sur dix ont ainsi une image positive de l’UE, selon cette étude. Une proportion pratiquement identique a plutôt confiance dans l’UE. Ce sont les plus jeunes qui sont les plus nombreux à faire confiance à l’Europe et sont souvent les plus convaincus des valeurs européennes.

L’appartenance du Luxembourg à l’Union européenne n’est pas remise en cause par les citoyens: 72% trouvent que les intérêts du Luxembourg sont bien pris en compte dans l’UE et 69% se disent également attachés à l’Europe.

Cet attachement est certainement lié, entre autres, aux valeurs de l’UE. En effet, 93% (98% même, si l’on se penche sur les jeunes entre 15 et 24 ans) sont favorables à la libre circulation des citoyens de l’UE et se disent attachés aux valeurs telles que l’euro, la paix, la démocratie et la diversité culturelle.

Pourquoi une «journée de l’Europe»?

Chaque année, le 9 mai, la Journée de l’Europe célèbre la paix et l’unité en Europe. Il s’agit de la date anniversaire de la "déclaration Schuman". En 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, propose dans un discours prononcé à Paris une institution européenne qui rassemble et gère la production du charbon et de l’acier.

Une déclaration qui aboutit à la création de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l’acier, ancêtre de l’Union européenne et première institution supranationale, dont le Luxembourg fait partie à l’époque, aux côtés de la France, de la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie.

Cette date est célébrée dans la plupart des pays européens, avec de nombreuses animations et fêtes, pour rappeler l’importance d’une Europe unie. Un message d’autant plus vital cette année, avec la guerre en Ukraine qui fait rage depuis le 24 février dernier.

Rendez-vous à Esch-sur-Alzette

Pour la première fois, la Journée de l’Europe sera organisée à Esch-sur-Alzette, qui est la capitale européenne de la culture cette année. Les manifestations auront lieu exceptionnellement davantage à Esch, dans le cadre d’Esch2022 qu’à Luxembourg. Le traditionnel Village européen sera installé dans la Cité du Fer et accompagné d’une zone jeunesse et de diverses animations.

"Nous allons rendre hommage au courage du peuple ukrainien et l’aide offerte par de nombreux citoyens européens aux personnes fuyant l’Ukraine ", précise la Ville sur le site de la Commission européenne. Plus de détails seront révélés en fin de semaine sur le programme des festivités.