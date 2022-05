Dépistage du diabète dans 15 communes du sud de la province de Luxembourg

En province de Luxembourg, 1 personne sur 15 souffre de diabète et 1 personne sur 2 ignore qu’elle est malade. Face à ces chiffres, le dépistage semble être une réponse appropriée pour prendre en charge les patients le plus tôt possible. Après une première campagne menée dans 11 communes du nord de la province, Chronilux en organise une seconde dans 15 communes du sud. « C’est un dépistage qui a lieu en pharmacie. Il y a quelques critères d’inclusion: il faut habiter la province, avoir plus de 18 ans, ne pas avoir de diabète déjà connu ou être enceinte. Le but, c’est aussi d’informer les gens qui ne vont pas souvent chez le médecin » , explique Audrey Goosse, coordinatrice de Chronilux.