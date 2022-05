Un centre d’insémination équestre

"La vocation première sera donc de créer un centre d’insémination pour les chevaux de course , explique ce dernier. Nous serons plus généralistes après. Nous pourrons notamment réaliser du transfert d’embryon et de l’ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïde). On trouvera aussi dans un premier temps des accords pour compter sur des étalons sur place, puis nous tenterons de trouver d’autres semences en Europe. Notre laboratoire demandera d’ailleurs une certification européenne. C’est un outil relativement unique dans la région. Il y a un beau centre à Ypres, un autre à Namur, mais c’est tout. On sent qu’il y a vraiment une demande de la part des éleveurs. À nous de montrer que cela en vaut la peine. Nous accueillerons donc les juments de quelques jours à quelques semaines. Il y aura des transplantations ou même des mères porteuses. Nous assumerons aussi le poulinage sur place."

Aussi des concours GHS et Adeclux

Outre l’aspect "naissance", la société d’exploitation qui est encore à créer devrait également ouvrir ses portes, avec son manège, à différents concours.

"Nous pourrons compter sur des pistes intérieures et extérieures. Nous voulons encore proposer des concours d’élevage, de présentation pour redynamiser le secteur, poursuit M. Llorens. La piste extérieure permettra de travailler les étalons durant l’été, mais aussi de recevoir éventuellement des concours du Groupement hippique du Sud ou de l’Adeclux (Association des éleveurs de chevaux de courses de la province de Luxembourg)."

Courant 2023

Un très bel outil qui se prépare donc pour le monde équestre de la province.

L’ouverture est prévue dans le courant de l’année 2023. Les trois partenaires, mais également les éleveurs de la région l’attendent avec impatience.