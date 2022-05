Ta passion en une photo

Valérie Mergaux a présenté le « projet jeunes » qui a été lancé fin 2019 via les réseaux sociaux et les directeurs d’écoles de la province. Le projet intitulé Ta passion en une image était destiné aux jeunes entre 12 et 25 ans. L’idée était de mobiliser un maximum de jeunes à cette occasion en leur donnant la possibilité de s’exprimer au moyen d’une image prise avec un iPhone, smartphone, appareil photo… Toutes les photos reçues sont exposées en grand format sur les barrières de la place Léopold qui entourent le chantier. J.-Cl. F.