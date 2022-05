Revivre la Libération le temps d’un week-end (vidéo)

Les habitants des communes d’Etalle, Habay et Tintigny revivent la Libération de 1944. Du 6 au 8 mai, un grand rassemblement et un convoi de véhicules militaires alliés sillonnent les trois communes. Et ce, grâce à la collaboration du groupe de reconstitution Indian Head. Ce grand week-end de commémorations se tient dans le cadre du 75e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale. L’événement devait en effet se tenir en 2020, mais la crise sanitaire a obligé les trois Communes à le reporter en cette année 2022.