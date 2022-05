André Rigaux et Paule Thiry âgés tous deux de 96 ans, se sont mariés le 16 novembre 1951 et fêtent leurs noces d’ocre. De leur union sont nés 4 enfants, 8 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. André a fait sa carrière comme signaleur à la gare de Marbehan et a rendu des services aux pompes funèbres à Marbehan. Paule s’est occupée de son papa. Ils ont quitté Marbehan pour vivre à l’Auberge de Vivier à Habay.

Claudie Bruyneel et Jean-Paul koenings , originaires de Strombeek (Bruxelles), se sont mariés le 1er avril 1961 et fêtent leurs noces de platane. Ils ont 2 enfants et 5 petites-filles viennent compléter la famille. Claudie a été employée alors que Jean-Paul a été instituteur. Depuis 2019, ils vivent au Vivier.

Michel Adam et Marie-Madelaine Gribomont se sont mariés le 27 mars 1971 (noces de camélia) et ont deux filles et deux petites – filles. Après avoir habité à Heinsch (Arlon), c’est en 2018 qu’ils arrivent à Habay-la-Neuve. Marie-Madelaine a travaillé comme aide familiale. Michel a fait carrière comme fonctionnaire du restaurant des Finances au centre administratif d’Arlon.

Raymonde et Raymond Cravatte-Thiry se sont mariés le 29 mai 1971 (noces de camélia). En 1972, ils achètent la ferme familiale à Nantimont. Ils sont parents de 4 enfants qui leur ont donné 9 petits-enfants. Raymonde note tout ce qui se passe durant la journée (météo, décès,…) depuis 1974! Des informations compilées dans 48 agendas!

Christine et Christian Monier-Léonard se sont mariés le 15 juillet 1971 avant de partir enseigner au Congo. À leur retour à Glon, ils ont travaillé dans la même école comme éducatrice et prof de math. Après la perte d’une petite fille, une seconde est née. Elle leur a donné 2 petits-fils. Le couple s’installe en Gaume en 2009 afin de se rapprocher de sa fille. Christian deviendra coordinateur des catéchèses pour le Doyenné.

Josette et Paul Guillaume-Collet se sont mariés le 17 juillet 1971 et n’ont jamais quitté Habay-la-Vieille, ce sont de vrais Kakirans. De leur union sont nés 3 enfants et 6 petits-enfants. Institutrice maternelle, Josette a fait sa carrière à l’école communale de Habay-la-Vieille. Paul a travaillé comme magasinier à l’Itela. Ce dernier est connu dans le domaine du foot.Il a commencé sa carrière à Habay-la-Neuve en 1959 puis à Habay-la-Vieille en 1962.Il est le président du club depuis 1991.

Bernard Clausse et Fernande Déom se sont unis le 24 juillet 1971 à Habay. Bernard a été instituteur. Fernande a travaillé au Nopri à Arlon. Ils ont 4 fils et 10 petits-enfants. Bernard est un passionné de bowling pratiqué en compétition provinciale. Passionnée de cuisine, Fernande a obtenu en 2010 le 1erprix du concours de cuisine à la Foire agricole à Libramont.

Émile Bernard et Bernadette Sizaire se marient en 1971. Ils ont 4 enfants et 9 petits-enfants. Émile a travaillé dans la métallurgie comme ingénieur industriel et chef de projet. Bernadette était enseignante. Émile a présidé le Cercle horticole et l’Amicale de l’école. Bernadette chante à la chorale du village.

Marie-Madeleine Motte et Claude Pierrard sont mariés depuis 1971. Elle a travaillé comme femme de chambre au service de la famille Adam au Châtelet. Claude sera poseur de voies puis signaleur au chemin de fer. Ils sont parents de 4 enfants et ont 4 petits-enfants. Marie-Madeleine sera la première à s’occuper de la surveillance des repas de midi à l’école communale de Habay-la-Vieille et sera également préposée au nettoyage des classes.

José Guillaume et Francine Thiry se marient le 30 décembre 1971. De cette union sont nés des jumeaux et 2 petits-enfants qui vivent tous à Houdemont. José, chauffeur à la Good Year, aura franchi le cap de 3207630 km en 30 ans, sans accident. Mais le plus important investissement du couple aura été dans la salle du Soleil Levant, où, avec d’autres, ils travailleront à la transformation de cette menuiserie en salle de fêtes pour Houdemont. Et par la suite, ils continueront à s’y investir.