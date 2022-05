L'inventaire répertoriait des camions, jeeps, ambulances, tentes Croix-Rouge, tentes de logement, canon, mitrailleuse, en un mot tout le matériel de guerre qui était expliqué par des spécialistes de l’histoire de la guerre.

"Ce matériel provient des régions d’Arlon, Aubange, région liégeoise, Ciney, Philippeville, quelques indépendants. C’est ce même matériel qui sillonnera les routes des villages des trois entités concernées ce week-end" , indique Guy Klikenberg, coordinateur.

Les explications reçues sur l’histoire du village passionnent les têtes blondes des écoles de Tintigny, Etalle et Habay. En plus des questions posées, ils sont autorisés à investir les camions et pour couronner le tout, c’est à l’arrière d’un camion qu’ils sillonneront le site.

Cerise sur le gâteau, ils assisteront à des tirs (canon lourd, canon léger, mitraillette), c’était une répétition de la guerre.

Martin Renglet de l’école de Vance: "Il y avait des jeeps, camions pour déménager les soldats. On a visité une tente destinée aux soldats blessés. C’était très bien, j’ai appris beaucoup de choses".

Si les élèves ont quitté le site, enchantés, la réaction du corps enseignant emboîtait le même pas: "Les élèves ont posé beaucoup de questions, ils étaient super-intéressés, ils étaient imprégnés par le sujet. C’était une vraie découverte", confirme Vincent Collin, enseignant.

Au terme de cette visite, une exposition les attendait.

L’intendance durant trois jours

Ce village comptait 63 véhicules et 110 participants. Ces derniers avaient droit aux repas durant les trois jours. Sébastien Peiffer, échevin, précise: "Ces trois jours auront permis de rassembler la jeunesse. Les CDJ de l’entité et le patro se relayaient pour garantir les tâches liées l’intendance. N’oublions pas le travail important des ouvriers communaux qui ont assuré toute la logistique."