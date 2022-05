Mais après la théorie, c’est le terrain qui devait parler ce vendredi. Et il ne fallait clairement pas arriver en retard.Car dès 8h30, DJKelly (prof dans l’école et DJ pro) a mis le feu dans la cour des Marronniers où les élèves ont démarré les chants et multiplié les pas de danse. Le temps d’un blind test, qui comptait déjà pour la compétition, les poètes, tous de rouge vêtus, et les rhétos, habillés en bleu, ont rejoint le centre sportif pour des matchs de mini-foot, opposant 3 équipes de chaque année. Avec une victoire des Poètes grâce à une victoire et une série de nuls!

Après le retour au sein de l’école et le barbecue pour reprendre des forces, place à la grande nouveauté, des jeux où les classes de poètes et de rhétos s’affrontent tour à tour.Au menu, un stand devinettes, une course dans un labyrinthe géant ou encore une battle de danse 2 contre 2 qui a donné lieu à quelques envolées fameuses.C’est que chacun donne de sa personne pour essayer de faire gagner son année. Et en enchaînant ensuite les chants à travers les couloirs quand ils se déplacent d’un jeu à l’autre.Si la ville de Bastogne, habituellement très animée le jour du Ruban bleu, était bien trop calme ce vendredi, jamais les murs de l’école n’avaient autant résonné.

Du suspense

Pas de football pour terminer donc, mais un match de baseball dans la cour bétonnée, où poètes et rhétos se sont regroupés chacun de leur côté, entourant le terrain.Fumigènes à tout va et chants, l’ambiance n’a pas manqué pour accompagner les joueuses. Et pour ensuite célébrer la victoire plutôt facile des rhétos.

Autre première, il a fallu attendre la remise du flambeau pour connaître les résultats du blind test et des jeux interclasses. Et les vainqueurs de ce Ruban bleu 2022 sont les rhétos, qui ont tout raflé! Après avoir passé le flambeau durant la cérémonie et réussi leurs examens à venir, ils pourront ainsi s’envoler vers d’autres horizons le cœur allégé par la victoire.

Des élèves séduits?

Mais qu’ils soient vainqueurs ou non, ces élèves ont-ils été séduits par ce Ruban bleu nouvelle formule? C’était bien là, la grande question du jour. "C’est vraiment une journée géniale, lancent trois filles de rhétos. Il y a eu beaucoup d’ambiance toute la journée et on a adoré les activités.C’est un Ruban bleu inoubliable." Alors que d’autres regrettent tout de même l’ambiance spéciale du stade, auquel ils ont goûté comme spectateur en 3esecondaire. Si quelques poètes dressent le même constat, la grande majorité des élèves de 5interrogés sont simplement ravis de cette journée. "Nous n’avons pas connu le Ruban bleu traditionnel, mais celui-ci était vraiment bien, avec une très bonne ambianc e, assure un groupe de filles, avec peut-être une piste à améliorer. Les jeux étaient pas mal, mais en étant dispersés, cela a un peu cassé la dynamique du matin." De son côté, le directeur Pierre Stéveler s’est montré très satisfait de cette journée "où l’ambiance n’a pas souffert de l’absence du match" , rappelant au passage que ce dernier "est lié à l’internat à la base" et qu‘il n’existe plus.

Le Ruban bleu, lui, perdure. Reste à voir sous quelle forme et dans quels lieux il reviendra en 2023.