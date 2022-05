C’est vachement plus économique, écologique, je me suis mis à la page du reconditionnement et du coup, vous allez voir une Christelle toute nouvelle. C’est la même, mais en tout nouveau. Cela m’a coûté cher en chirurgie esthétique!

C’est parce qu’avoir 50 ans, c’est franchir un cap?

Alors ne dites pas ça, je n’ai pas encore 50 ans (NDLR 49 ans). Ne me fâchez pas, avant que je raccroche. Je suis en encore au chiffre 4!

Faire de l’humour aujourd’hui, c’est compliqué? Dans un monde du politiquement correct, on doit souvent faire attention à ce que l’on dit, sinon les réseaux sociaux vous descendent?

Cela dépend où l’on met le curseur du compliqué. C’est marrant car le début de mon spectacle commence sur cela. Avec un nouveau spectacle, on porte une responsabilité, ce que l’on peut ou pas dire. Je pose donc la question aux gens de savoir si on peut faire des vannes sur différents sujets. En réalité, la scène permet de tout dire, la liberté totale, c’est un spectacle vivant.

Ce que vous faites? du one woman show? du stand up?

Vous me demandez si je suis humoriste ou chanteuse, en fait, je suis «chantrice». Je vais avoir plein de nouveaux personnages. Il y a une influenceuse, une prof de musique, une prédatrice sexuelle. Il y a même un animal sur scène: un taureau. Je trouvais intéressant de regarder les humains par les yeux d’un animal. Cela reste du Chollet, il y a du stand-up et surtout des chansons.

On reproche parfois au stand-up, ce côté très cru?

Cela dépend. Je ne suis jamais rentré dans le stand-up dans «le cru du cul»! (rires) Du grand cru, oui, j’ai plutôt un humour acide, j’aime titiller les faits de société, nos façons d’être, je vais très rarement sur le sujet du sexe.

Et on a bien besoin de rire dans ces moments?

Je ne pourrais pas passer une vie sans rire. Je crois qu’on meurt si on ne rit pas!

Christelle Chollet, mercredi 11 mai à 20h30 à la MCA, 063245850 – info@maison-culture-arlon.be