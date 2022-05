Aubange : Mélodie Hanzir et Tamara Legrand sortent "comme si", le premier EP de "Bounti"

Depuis septembre 2021, les deux amies se sont mises au travail pour proposer à leurs "chocos" (NDLR: le petit nom donné à leur public) un ensemble de 6 morceaux originaux réunis dans un EP (NDLR: un format musical comportant plus de pistes que le single et moins de pistes que l’album).

Plusieurs clips vidéo

"Tu ne me quitteras pas ", l’un des titres de cet EP, sortira en vidéo le 14 mai. Il s’agit d’une réponse à une chanson chantée par Jacques Brel. Le clip vidéo de "Comme si", le morceau phare de ce projet est, quant à lui, déjà en ligne depuis le 30 avril dernier. Deux autres titres devraient aussi sortir prochainement dans deux clips vidéo. "On a voulu transmettre différents messages sur des thèmes qui nous touchent personnellement. On ne vous dira pas quoi (rires). On ne veut pas donner de leçons aux gens, on a voulu transmettre des émotions qui font réfléchir les gens", expliquent-elles.

Leur plus gros projet à ce jour

Avant cet EP, les deux chanteuses avaient déjà réalisé deux covers et deux singles. “ Comme si ” est donc leur plus gros projet à ce jour. Dans un avenir plus lointain, les deux jeunes femmes souhaiteraient s’ouvrir à de nouvelles expériences, notamment en agrandissant le duo ou en chantant avec d’autres artistes.

Pour ce qui est du présent ou du futur proche, "Bounti" a déjà quelques dates de prévues pour ses prochains concerts. "Nous chanterons au festival “bouffée d’art” de l’ITELA et au festival des étoiles à Athus le samedi 14 mai. Nous serons aussi présentes le 22 mai aux fêtes du Maitrank ainsi que le 28 mai au club de foot d’Athus. Et le 26 juin, nous serons à Attert pour une fête dans le village" , ajoutent-elles. Mélodie et Tamara vous invitent à découvrir leur univers via leur page Facebook : "bountiaveci" et leur chaîne YouTube .