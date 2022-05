AArlon, le mois de mai est le mois de la photographie

Le comité de sélection a retenu 21 auteurs photographes parmi les 148 dossiers reçus de Belgique, du Canada, d’Espagne, de France, du Grand-Duché, d’Italie et du Maroc.

Éric Peuteman précise: " Le concept général est de réunir dans un même lieu – Le Palais – plusieurs aspects de la photographie en présentant différentes écritures photographiques et d’organiser de multiples animations sous forme d’ateliers, de stages, de conférence-débat, de projection d’images et de films."

Le festival In réunira au sein du palais pas moins 22 photographes confirmés et en devenir. Quant au festival Out il amènera quant à lui la photographie en rue en proposant aux passants le résultat du projet jeune "Ta passion, une photo". Pour cette édition 2022 les bâches ont été placées autour de la place Léopold. Des visites guidées et commentées sont proposées à toutes les écoles de la région.

«Marathon de la photographie»

La journée du samedi 21 mai, les organisateurs proposeront un marathon de la photographie, ouvert à tous mais limité à 50 équipes. Éric Peuteman: " Des équipes composées de 2 photographes devront relever 3 défis photographiques. Chaque équipe disposera de 2h pour réaliser la meilleure photographie en relation avec le thème de l’ordre de mission. De retour au Palais, les concurrents transféreront sur les ordinateurs des organisateurs maximum 2 photos. Les photographies primées seront imprimées et exposées au Palais jusqu’au dimanche 5 juin."

Visite libre et gratuite.

Contact: Éric Peuteman – eric.peuteman@gmail.com