70ans, et après?

"Tout commence à la fin de l’année 1938, rapporte Louis Siméon qui habite à deux pas et dont l’histoire familiale est liée à cet édifice religieux. Les pères dominicains envisagent d’installer là une maison de formation. L’Université de Louvain envisage elle aussi de provincialiser ses candidatures les plus fournies notamment en sciences." Le conseil communal de l’époque, présidé par Célestin Martin, leur offre en août 1939, une parcelle boisée à Bonance, précise encore Louis Siméon qui ajoute qu’ "il est également prévu d’y construire une école ménagère pour jeunes filles de Libramont et environs."

L’arrêt des vocations après la guerre

Les dominicains bien connus pour leurs qualités de prêcheurs, arrivent à recruter beaucoup de jeunes. à un point tel, qu’ils voient grand pour leur église. "Rien que la chapelle de semaine prévoyait un espace pour 50 frères! " ajoute Louis Siméon. La Seconde Guerre mondiale va changer bien des choses.

C’est à ce moment-là que les premières difficultés apparaissent: plus de main-d’œuvre, des moyens financiers limités, etc. " Cela n’empêche pas les frères prêcheurs d’acquérir une ferme proche des chantiers à la rue du Pressoir, maison actuellement occupée par les religieuses de la doctrine chrétienne, raconte Louis Siméon.

En 1941, les grands hêtres ont été abattus, les souches extraites et la clairière nivelée. Fin de la même année, on pose de la première pierre. Et si le ciment se fait rare, la divine Providence va donner un coup de pouce: "on trouve en effet sur place un petit gisement de sable! En 1943 après retouche des plans initiaux, des centaines de mètres cubes de béton sont coulées pour les fondations. Dès l’année suivante, les murs sortent de terre et à l’été 1945 le chantier est en pleine effervescence".

Et c’est là qu’intervient Robert Siméon, le papa de Louis: "Ma famille possédait les terres autour et mon père, qui était fermier, découvre un filon de pierres dans un des champs. Si les belles pierres sont acheminées depuis la vallée de l’Ourthe, les moins nobles sont extraites gratuitement par mon père, à la main et avec les moyens du bord. Il charge les grosses pièces sur un chariot et à l’aide de son cheval, les achemine à quelques dizaines de mètres, sur le chantier de l’église où on a même aménagé une rampe pour faciliter l’accès au chantier", dit fièrement M. Siméon.

Une carrière privée

Et ce n’est pas tout. Non seulement on trouve sur place de la pierre, du sable, et de l’eau, mais à la fin de la guerre, les frères vont recevoir des centaines de mètres cubes de bois que les soldats américains avaient stockés pour réparer les ouvrages d’art détruit par les troupes allemandes.

Toutefois, l’église est grande et il faut encore et encore des sous. C’est là que le nouveau supérieur des dominicains, le père Draime va trouver une astuce qui va rapporter vraiment beaucoup d’argent: "Il a lancé en 1948 une première tombola nationale. Le succès a été inespéré et le chantier reprend en 1949 avec une imposante équipe d’ouvriers de toute la région" , se souvient Louis Siméon. En octobre, l’immense charpente en béton de la nef centrale est terminée et les couvreurs auront juste fini pour l’hiver. En avril 1950, la tour est achevée et à l’intérieur s’élève un second mur en briques. Le chantier s’étend à présent sur un autre secteur: les fondations immenses pour la première aile du cloître.

Un plancher a été posé et l’autel réalisé par MM. Fourny, les menuisiers locaux. Le 11mai 1952, l’église va enfin être bénie.