Une pétition contre la maison de détention de Chanly

In fine, dix-sept prisonniers sous bracelet électronique seront logés là. Pas n’importe lesquels. Ils auront en effet un profil précis: ce sont des délinquants primaires, donc non récidivistes; ils ont écopé de peine égales ou inférieures à 3 ans de prison et ce ne sont ni des criminels, ni des violeurs ni des terroristes.

Il est donc exclu d’accueillir à Chanly, des délinquants au profil élevé de dangerosité.

L’idée avait été soumise par le Fédéral aux élus wellinois à huis clos le 27avril tandis que le collège communal avait été informé un mois plus tôt.

Séance d’information ce lundi 9mai

"La Commune va organiser assez rapidement une séance d’information à la population, pilotée par les services publics fédéraux impliqués" , nous indiquait Benoît Closson qui rappelait que cette décision lui avait été imposée par le Fédéral et que la Commune n’avait rien à dire.

Cette séance d’information est programmée ce lundi 9 mai à 20h à la salle d’Halma, rue Air-Melet, 12.

Des Wellinois sont occupés à se mobiliser. Des calicots fleurissent sur la commune. Un groupe Facebook a été créé et compte déjà 350membres.

Et ce n’est pas tout, comme l’explique Magali Closter, de Chanly, conseillère de CPAS de Wellin: "Nous avons lancé une pétition en ligne ce vendredi matin et quelques heures plus tard, à mi-journée, nous avons déjà recueilli une soixantaine de signatures."

Pourquoi pas cette maison de détention à Marche ou à Saint-Hubert?

Magali Closter, son époux et deux ou trois autres habitants de Chanly précisent encore qu’ils ne sont pas des adeptes du nimby (pas près de chez moi). Que du contraire, affirment-ils. Ils veulent se battre pour que cette maison de détention ne se fasse nulle part en milieu rural: "Nous nous battons pour Chanly mais également pour tous les autres villages de notre province. Nous ne souhaitons pas voir ce type d’établissement chez nous, mais aussi dans les autres villages de la province. La place d’une maison de détention est dans un centre urbain, pas dans un milieu rural" , avancent les opposants.

Ou alors, et la question mérite d’être en effet posée: pourquoi, demandent-ils, cette maison de détention n’est-elle pas accolée à la prison de Marche ou à côté du centre de détention de Saint-Hubert où il y a déjà des maisons vides avoisinantes et qui appartiennent de surcroît à l’état fédéral?"

«Il n’y a aucune base légale»

Les opposants craignent que cette maison de détention devienne une maison de transition: "Cela change tout parce que, dans ce cas et celle s’est vérifié ailleurs en Belgique, nous avons été vérifié" , disent-ils, un centre de transition accueille des prisonniers de tout type en fin de peine. On est loin du cahier des charges d’une maison de détention" , préviennent-ils.

Autre constat des opposants: il n’y a aucune base légale pour l’installation d’une maison de détention: pas d’enquête publique, de décision de l’urbanisme, etc. " Si n’importe quel citoyen veut installer une construction dans son jardin, il est soumis à toute une série de règles et règlements. Ici, visiblement, l’État fédéral ne demande rien et impose cette maison de détention sans aucune autorisation préalable. Ce n’est pas normal. De plus, il y a un désintérêt et un manque de considération totale de la part des autorités locales et du Fédéral. On entend de la part de la Commune de Wellin qu’elle n’a pas le choix. C’est faux. On a toujours le choix" , concluent les opposants qui seront présents lundi à la réunion d’information avec force pancartes et calicots.

https ://www.petitionenligne.be/opposition_a_la_maison_de_detention_de_chanly