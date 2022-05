Un jeune Libramontois remporte le concours Défibois à Hornu

Une première place acquise devant plus de 30 autres étudiants, une fierté donc pour le garçon de Sainte-Marie Chevigny à peine âgé de 15 ans. "C’est ma première année d’apprentissage en menuiserie, souligne-t-il. C’est donc une réelle surprise pour moi, d’autant plus que j’ai participé à ce concours sans la moindre pression." Le Libramontois aurait-il de l’or dans les mains, lui qui n’est pas issu d’une famille de menuisier? "Mon grand-père aimait la menuiserie mais je n’ai jamais vraiment pratiqué avec lui. Pour ma part, je suis seulement actif dans le bois de chauffage familial."

Mettre à l’honneur les étudiants

Le concours Défibois fait partie d’un plus vaste challenge créé il y a quelques années par une équipe d’enseignants d’Hyon dans la région de Mons. L’idée d’un tel événement est de mettre à l’honneur le savoir-faire et les compétences professionnelles de jeunes élèves de l’enseignement qualifiant en Wallonie. En plus du Défibois, d’autres épreuves sont conçues pour les jeunes en apprentissage dans d’autres domaines comme la maçonnerie, l’électricité, le carrelage, la peinture, la soudure ou encore la toiture.

Englober tous les aspects de la profession

Concrètement, Louis Gonry a été évalué sur plusieurs points bien précis. La pratique bien sûr avec un produit fini à la clé mais également une partie plus théorique. L’aspect sécuritaire et l’utilisation des diverses machines ont été scrupuleusement analysés par le jury qui a veillé à englober tous les aspects de la profession dans son résultat final. Cette victoire a permis au jeune étudiant de gagner de l’outillage pour sa formation et aussi et surtout une attestation de participation qu’il pourra faire valoir dans son parcours d’apprentissage. Une belle carte de visite donc pour le jeune homme qui se dit prêt à remettre son titre en jeu dès l’année prochaine.