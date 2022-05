Un exposition de photos de sport grand format autour du lac des Doyards à Vielsalm

Le Lac des Doyards est un endroit très fréquenté à Vielsalm. Et le "tour" du lacest connu par tous les joggeurs de la région. Si les sportifs se retrouvent autour de ce lieu, nombreux sont également les promeneurs qui arpentent ses contours. Ce lac vient de se doter, depuis mercredi, d’un autre atout qui, à n’en pas douter, attirera également d’autres personnes. Cet atout, c’est une exposition. Elle sera visible jusqu’à la fin de ce mois. Intitulée "l’Esprit du Sport," elle est composée d’une quinzaine de photos grand format, photos agrémentées de commentaires. "Ces photos représentent quelques-uns des plus beaux gestes fair-play de l’histoire du sport. Elles sont issues des archives du Comité international olympique et des agences Reporters et Photonews. Ces clichés, d’une qualité exceptionnelle, couvrent près d’un siècle d’esprit du sport et font de cette exposition une opération unique dans le monde du sport et de la photographie". souligne Thibault De Rijdt, de Panathlon Wallonie-Bruxelles, association à la base de cette expo.