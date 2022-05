Tentative de meurtre à Bouillon: la peine de 4 ans est définitive pour la Cour de cassation

De retour dans son garage, il est à nouveau alerté par des bruits et, sans avoir le temps de réaliser ce qu’il se passe, il reçoit des coups de poing au visage. C’est Germain. Il lance son téléphone à sa compagne et l’appel est toujours en cours avec le 101. Elle tente de calmer son "beau-fils" mais il a décidé d’en découdre et se jette à nouveau sur son père. Les deux hommes roulent au sol et Germain a le dessus. Il commence alors à fracasser le crâne de son père sur le sol du garage et lui hurle: "Tais-toi, je vais te tuer!" Le compagnon de la mère de Germain arrive à temps et réussit à l’arracher. L’agresseur s’enfuit immédiatement, laissant son père baigner dans son sang…

Jean-Paul Goosse saigne abondamment mais il a tous ses esprits. Il déclare: "J’ai vraiment cru que j’allais mourir. L’intention de Germain était claire: me tuer." La victime sera secourue à temps. Les images enregistrées par la caméra de surveillance installée par le quinquagénaire font apparaître que l’inculpé était animé d’une colère intense, qu’il se dirige vers la boîte à lettres, qu’il gesticule face à la caméra, lui adresse des doigts d’honneur, puis crache et se remet au volant de sa voiture. Le minutage des images permet de conclure que la scène du crime a duré 14 minutes.

La relation entre le père et le fils était orageuse depuis plusieurs années, pour des questions d’argent notamment. Tous deux buvaient plus que de raison. En 2017, Jean-Paul Goosse s’est rendu sur le lieu de travail de son fils et lui a réclamé de l’argent. La même année, au mois d’août, il a fait la même démarche, accusant publiquement Germain d’avoir détroussé le frère jumeau de celui-ci. Lequel venait de se tuer dans un accident de pêche au Canada.

Aujourd’hui encore, les points de vue entre père et fils sont inconciliables. Voici deux ans, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné Germain Goosse à 3ans de détention, avec un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive. Furax, l’intéressé s’est précipité en appel à Liège, proclamant son innocence ou, à tout le moins, la disqualification de la tentative de meurtre en coups et blessures. Les juges d’appel ne l’ont pas suivi et ont, en février 2021, porté la sanction à 4 ans avec le même sursis probatoire.

Décidément enragé, le condamné a saisi la Cour de cassation. En vain. La très haute juridiction a, en effet, rejeté son pourvoi, hier après-midi. La peine de 4 ans avec sursis probatoire est définitive.