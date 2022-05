Près de 400 étudiants s’informent sur les métiers à Arlon

Environ 170 informateurs étaient présents jeudi soir au hall polyvalent d’Arlon. Ils ont pu répondre aux questions que se posaient près de 400 étudiants, venus d’écoles situées dans le sud de la province et en Centre Ardenne, un système de bus ayant été organisé au départ des écoles les plus éloignées.

Moins qu’à la belle époque

400 étudiants, on est loin des 700 jeunes qui faisaient le déplacement il y a quelques années encore. " Après deux années de Covid (une annulation et une version en ligne), c’est une belle édition, note Jean Gavroy. Depuis la mise en place du RGPD (le règlement général sur la protection des données), on n’a plus accès aux adresses des élèves, on ne peut donc plus leur envoyer directement un courrier à domicile, ce qui était très efficace.On doit sans doute encore améliorer notre communication auprès des jeunes. "

400 étudiants, cela reste néanmoins une très bonne édition, après deux années de pause, d’autant plus que les jeunes qui ont fait le déplacement étaient particulièrement intéressés et curieux d’en apprendre davantage sur les professions qui les attirent.