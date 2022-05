Michel Roiseux, de Florenville, a dirigé l’édition d’un manuel sur le CEB

Vendu à un prix démocratique

Un enseignant chevronné, un conseiller pédagogique, une inspectrice de l’enseignement et un directeur d’édition se sont réunis à plusieurs reprises pendant plusieurs mois pour proposer des exercices semblables, adaptés à l’actualité et intemporels à ceux qui sont proposés lors du CEB. " Dans chacune des branches fondamentales, un questionnaire permet aux enfants de se plonger dans la même ambiance pédagogique que lors de l’épreuve finale: des consignes, des situations problématiques et des exercices présentés dans une mise en page aérée et épurée ", lit-on dans l’introduction. Michel Roiseux, instituteur de formation, travaille dans le monde de l’édition pédagogique depuis 30 ans. " C’est mon dada au quotidien, ce qui est chouette dans cette dernière expérience, c’est que j’ai pu réunir une équipe de gens passionnés et d’un haut niveau pédagogique. " L’outil se structure en quatre parties: une pour chaque branche fondamentale et une quatrième qui propose des exercices transversaux, abordant plusieurs domaines de compétence. Chaque enfant, aidé éventuellement par ses parents, pourra donc revoir prioritairement la discipline dans laquelle il se sent le plus hésitant. Le manuel, est très agréable à manipuler, présenté dans un papier de qualité et en couleur. Il est vendu au prix démocratique de 9,95 €. Il est disponible dans toutes les librairies et certaines grandes surfaces.