Le FAM à Marche accueille une exposition des sculptures du Maître de Waha

Si le Maître de Waha demeure anonyme, le mystère qui entoure celui dont les œuvres sont conservées à Waha se réduit. Sa production est de mieux en mieux définie.

Des statues qui lui étaient attribuées en 2000 n’avaient pas pu être présentées. Car volées ou détenues par des particuliers, mais elles ont été retrouvées et exceptionnellement rassemblées. Outre les œuvres connues, de nouvelles pièces ont été identifiées. Elles répondent aux mêmes caractéristiques stylistiques, mais donnent une idée plus précise de la répartition géographique de son travail.

Peintures et gravures de l’entre-deux-guerres

Une partie de l’exposition est par ailleurs consacrée aux peintures et gravures d’artistes wallons de l’entre-deux-guerres, qui ont puisé leur inspiration dans la statuaire médiévale populaire.

Thibault Cassart, conservateur du FAM: "On avait à cœur de remettre en avant le travail du Maître de Waha, suite à l’achat en 2017 d’une des œuvres qui lui est attribuée. Comme la recherche s’est poursuivie et que d’autres de ses sculptures ont refait surface ces dernières années, le moment était opportun. D’emblée très enthousiaste, le professeur Michel Lefftz a proposé d’intégrer ce projet au cours de muséologie qu’il dispense. Son idée de présenter les liens qui unissent l’art des années 1920-1930 à la statuaire médiévale nous a conquis. C’est le moyen idéal de relier nos deux thématiques: la Famenne et l’art du XXesiècle."

L’exposition est visible durant les heures d’ouvertures du FAM, du mardi au vendredi de 10h à 12h et 13h à 17h, et l’accès au FAM inclut son accès.