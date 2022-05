La bière THArée souffle ses 5 bougies près de Vielsalm

Orientharée

Dès 11h, l’orientharée, première du nom, sera lancée. Il faudra, seul, en famille, entre amis ou collègues, rechercher des magnums cachés dans la vallée de la Ronce: "Le principe est simple. À l’aide d’une carte et d’indices, il faudra crapahuter dans cette magnifique vallée pour y retrouver un maximum de magnums. Un système de poinçonnage de carte vérifiera le passage à différents points obligatoires" , explique-t-on du côté des organisateurs. La participation à cette "orientharée" est gratuite. Les départs sont libres et non chronométrés. Notons que tous devront s’être élancés pour 16h et de retour pour 18h. Parallèlement, des dégustations sont prévues et il sera possible d’assister à un brassage en direct. Les enfants ne seront pas oubliés et, là aussi, des animations spécifiques sont mises sur pied.

Une gamme bio

Derrière cette journée festive se trouve un pari un peu fou. Passionnés de trail, Laurent Maréchal, Florentin Gooris et Laurent Léonard aiment se retrouver autour « d’un bon verre » pour débriefer leur effort. Fin de l’année 2015, ces Trailers de la Haute Ardenne, en abrégé ces THArés ont l’idée de lancer leur propre bière. L’année suivante, une collaboration est trouvée avec la brasserie Lupulus de Courtil (Gouvy). La triple voit le jour. « Il s’agit d’une bière bio aromatisée aux parfums de sapins Douglas », note-t-on. C’est rapidement le succès. Le premier brassin de 8000 litres est écoulé en un mois et demi. La gamme s’agrandit: la THArée légère, naît juste avant l’arrivée du COVID, fin 2019. En 2021, en août l’IPA et la fraisée sont lancées et en novembre l’ambrée s’ajoute. Toutes sont des bières bios. L’année dernière, 1300 hectolitres sont brassés. Des bières que l’on retrouve dans la petite, moyenne et grande distribution ainsi que chez de nombreux négociants en bières