Maintenant, place au sport. Tintigny est déjà riche de trois infrastructures sportives à Bellefontaine, Saint-Vincent et Tintigny, utilisées par de nombreux clubs sportifs. La demande est croissante et il n’est pas toujours possible d’y répondre favorablement, surtout en hiver. Les clubs locaux doivent souvent faire appel à une salle hors commune. La Commune de Tintigny ne désire pas en rester là, elle souhaite un outil performant, central, et qui serait accessible à tous les citoyens tintignolais, mais aussi aux sportifs régionaux.

Avec une salle de squash

Au sein de l’extension du complexe sportif, la commune projette notamment la création d’une salle de squash. "Elle sera la première du genre dans le sud de la province de Luxembourg. Cela va étoffer l’offre sportive sur la commune et permettre aux habitants de découvrir un nouveau sport. Elle pourra également servir pour les entraînements de certains tennismans qui ne disposent d’aucune salle actuellement", dévoile le député-bourgmestre Benoît Piedbœuf.

Dans la vie quotidienne des écoles, il faut savoir que les directions sont en manque de salle de sport. L’extension pourrait regrouper les cours d’éducation physique et aussi ouvrir ces cours vers d’autres disciplines sportives.

Tout est bien pensé, jusqu’à une salle pour accueillir des cours de yoga, Zumba, fitness ou encore clubs de judo ou karaté.

Vestiaires et sanitaires seront aménagés à l’entrée de la salle et pourront être accessibles sans rentrer dans l’enceinte du hall sportif.

Accessible aux PMR

"L’ensemble du site actuel est accessible aux personnes à mobilité réduite. La Commune est attentive à faciliter l’accès à l’extension", précise le bourgmestre. Au niveau des places de parking PMR, des emplacements supplémentaires sont prévus, ainsi que des sanitaires appropriés et un ascenseur pour l’accès à la cafétéria.

Le dossier de l’extension du hall sportif a été déposé auprès d’Infrasport. La Commune de Tintigny est en attente d’un retour, et espère une subsidiation à hauteur de 70%.