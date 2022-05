Déchaînement de violences à Chiny: suspension du prononcé pour les jeunes fermiers

"Un véritable passage à tabac, confirme les témoins. Un des trois maintenait la victime par terre. Les deux autres frappaient." Scène d’autant plus désagréable que les trois assaillants, aidants dans les fermes de leurs parents, savaient que la victime avait eu de graves ennuis de santé, deux tumeurs au cerveau.

Des faits inexcusables mais isolés

Lors de l’instruction d’audience, le ministère public avait requis quatre mois de prison et 800 € d’amende contre le plus violent, trois mois et 400 € contre les deux autres.

Le juge Dominique Gérard, président du tribunal de 1erinstance d’Arlon, a reconnu les faits établis. Sans les excuser, il a tenu compte de la personnalité des prévenus qui se sont présentés penauds à la barre des accusés, reconnaissant que l’excès important de consommation d’alcool avait joué un rôle dévastateur dans leur comportement. "Compte tenu du contexte particulier et isolé des faits, conclut le tribunal, ainsi que du jeune âge des prévenus et d’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu de leur accorder une suspension du prononcé de la condamnation pour une période de trois ans."