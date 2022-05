Piero Vicini a posté son message sur Facebook jeudi en fin d’après-midi, contraint et forcé par les aléas récents de sa santé. "Le moment est venu de regarder la réalité en face", écrit-il. Son épouse et sa fille ont pris le relais, ces dernières semaines en ouvrant son bar en son absence, mais il doit se résigner à prendre une "décision difficile mais nécessaire pour se refaire une santé". Carpe Diem ouvre une dernière fois ce week-end. Ultime séance dimanche de 17h à 22h.

Ironie du sort, le leitmotiv de Piero Vicini, de longue date, c’est "Santé Bonheur". Sa façon de saluer amis et clients dans son bar à vins au cœur du piétonnier marchois, Carpe Diem. Que vous soyez ou non connaisseur, en fin psychologue, il trouvait illico le vin pour vous réchauffer le cœur et vous faire passer un moment de partage. Avec la simplicité de ceux qui n’ont pas besoin d’esbroufe pour clamer leurs connaissances expertes, il vous contait le vin servi en quelques mots choisis.

Les suggestions s’affichaient à la craie sur le tableau noir. Il fallait y ajouter l’inspiration de l’instant. "Les gens me font confiance" , nous expliquait Piero Vicini il y a quelques semaines. L’addition restait raisonnable et les belles découvertes viticoles, garanties.

Qui aurait pensé que ce sommelier authentique, la moustache stylée, la soixantaine apaisée dans son bistrot vintage, se faisait traiter de Macaroni dans la cour de récré? Fils d’immigré, il est né à Charleroi en 1959 d’un papa à qui il voue toujours une profonde admiration. "Mon grand-père était mineur. Papa avait 10 ans quand il est arrivé de Lombardie en Belgique en 1947. Il est devenu vitrier et il a gravi tous les échelons dans sa profession. Il travaillait énormément, pour nous assurer une vie confortable." Son papa adoré est décédé il y a six mois. Alors que lui-même venait déjà d’être confronté sévèrement, coup sur coup, à la maladie, il attirait l’attention, la gorge serrée, sur la photo où on le voit gamin avec son papa: "Je sens qu’il me donne aujourd’hui encore une force i nqualifiable."

Fils unique, Piero a aussi fait la fierté de son papa. Quand il a remporté le concours prestigieux du meilleur sommelier de Belgique en 1990, il s’est précipité à 2 heures du matin à la sortie des rotatives de La Nouvelle Gazette pour ramener à son père le journal fraîchement imprimé dont il faisait la Une. " C’est le plus beau cadeau que j’ai offert à papa."

Il a côtoyé les meilleurs chefs

Enfance heureuse. Vacances en Italie. Adolescence de musicien: "A 13 ans, j’étais batteur dans un groupe dont les autres musiciens avaient 25 ans. Je pensais vraiment en faire ma profession." Mais son papa détricote son rêve: il lui prédit de mauvaises fréquentations, peu d’argent, une vie de famille dissolue, des nuits à picoler. Faute de carrière de musicien, ce sera l’école hôtelière… et le vin. La cuisine lui ouvre très vite la voie gustative et olfactive. "Quand un chef me racontait une recette, je pensais directement au vin à associer. L’accord mets-vin m’était naturel."

Premières armes en cuisine. Puis le service en salle – "pour l’appât du gain, je ne m’en cache pas. On était bien mieux payés" . Et c’est en salle, justement, qu’il excelle. "Mais j’ai bossé dur pour apprivoiser le vin!" Pas un jour sans dégustation ou sans théorie. Des centaines de coups de téléphone aux vignerons. Des voyages sur place, en Bourgogne, à Bordeaux,… Et surtout, la chance de travailler dans des maisons étoilées et de côtoyer d’éminents professionnels. Il cite en premier Luigi Ciciriello, maître d’hôtel sommelier à La Cravache d’Or, qui a créé ensuite La Truffe Noire où Piero Vicini l’a rejoint. "Il a changé ma vie. Il m’a tout appris sur le vin." Ce sera aussi, notamment, le Comme chez soi avec Pierre Wynants, et les belles années de L’Oasis, restaurant étoilé d’Ixelles où il aura comme collègue Éric Boschman, lui aussi sacré meilleur sommelier de Belgique en 1988.

À la fermeture de L’Oasis, le patron du Château d’Hassonville attire une partie de l’équipe. Aux portes de Marche et au cœur d’un parc splendide, Piero Vicini y officiera comme sommelier pendant 17 ans, jusqu’en 2009.

Il rejoindra ensuite pour cinq ans La Cave des Sommeliers, où il collaborera avec Pascal Carré, Pierre Linchet, Aristide Spies. Avant de créer son antre il y a six ans. Carpe Diem, rue des Savoyards, le premier et toujours unique bar à vins de Marche. On poussait la porte pour le vin et la convivialité. Et pour rencontrer Piero Vicini, bien sûr, dont le plaisir d’accueillir rayonnait et comblait de sérénité.

Carpe Diem est ouvert pour un dernier week-end, ces vendredi, samedi et dimanche de 17h à 22h.