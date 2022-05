Au Wex à Marche, ils sont tombés dans les bras de Messmer

Il les a fait tomber dans ses bras, à ses pieds et a modifié leur niveau de conscience. Comme ça, d’une simple apposition du pouce sur le front. "Les", en quelque sorte ses "victimes", étaient toutes consentantes. C’est d’ailleurs après avoir pris le soin de sonder la salle et de tester leur réceptivité, que Messmer avait porté son choix sur des participants à l’avenir prometteur. Comme Georges, 62 ans, qui jusqu’à la fin de la soirée croira dur comme fer qu’il en a 18et ne reconnaîtra pas ni sa femme, ni son fils, ou Sabrina qui pendant toute la durée de l’entracte, encore sous l’effet de l’hypnose, pagaiera sans relâche sur sa planche de surf. Le clou du spectacle revient sans doute à Renaud qui se mettra désespérément à chercher un testicule perdu. Tout le monde ne réagit pas aux injonctions de l’hypnotiseur mais tout le monde essaie, et observer les 2600 personnes présentes, réaliser les exercices de préparation, mains jointes et bras levés, dans un silence presque religieux, a quelque chose de surréaliste. Pour la première fois au monde, Messmer va même jusqu’à se servir de la réalité virtuelle pour hypnotiser par écran interposé. Heureusement il n’a d’autre intention que de faire rire la salle et il le fait à merveille, aux dépens parfois des participants. Mais l’homme n’a-t-il pas de tout temps réclamé du pain et des jeux? Ici point de mise à mort, Georges a retrouvé sa femme, Sabrina est descendue de sa planche et Renaud a heureusement retrouvé ses bijoux de famille. Quant à nous, nous n’avons pas pu, ne pas rêver à d’autres horizons. Et si Messmer hypnotisait Poutine?