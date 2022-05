Athus dans la tourmente des années 40 -45

La présentation de deux films évoquant avec 56 témoins les événements qui ont marqué la vie des Athusiens entre 1940 et 1945 est à l’origine de ce week-end "Athus dans la tourmente des années 40" où le ciné photo "Nos Loisirs" d’Aubange va plonger la ville dans la vie de l’époque. Pas de cortège comme cela avait été le cas en 2009 et encore en 2019 pour les 65eet 75eanniversaires de la libération mais une présence massive à travers tout Athus. Pour cela, il a été fait appel à des groupes de reconstituteurs spécialisés. " On ne connaît pas exactement le nombre, mais tous ont promis de venir en nombre, avec des véhicules, tant du côté allemand qu’américain ", signale d’emblée Pierre Vandeninden le coordinateur. Pour les accueillir deux camps seront installés, dès le vendredi fin de journée, l’un, derrière le Rallye (rue du Centre) pour les Allemands, l’autre sur la place du Brüll pour les Américains. Entre ces deux bivouacs, comme à l’époque, les deux jours, des saynètes seront reconstituées. Le samedi dès 14h, dès que la sirène retentira le public pourra vivre l’exode des civils à la rue du Centre, avant l’installation (14h10) des Allemands dans un Centre culturel transformé en Kommandantur. Un peu plus tard, (15h) au carrefour près de la bibliothèque (Grand’rue) on pourra revivre des combats entre résistants et soldats allemands. " C’est une véritable page d’histoire qui sera reconstituée grâce aux témoignages de feu le Dr Nothomb, qui était âgé de 14 ans à l’époque ", expliquent les responsables. La journée se poursuivra dans la rue du Centre, où, à 15h45 on verra l’arrivée des Américains et sur la placette du Centre, pour ce que l’Histoire retient comme " la semaine ardente " du 3 au 9 septembre, quelques combats entres Allemands et Américains avant de suivre des arrestations (16h15) d’Allemands et l’arrivée du convoi américain annonçant la libération. Entre ces évocations, différentes saynètes de la vie quotidienne durant l’occupation seront reproduites dans la rue du Centre.