48 jours de télétravail pour tous les frontaliers: la Chambre résolue, mais pas l’administration...

Jeudi, le trio de députés fédéraux luxembourgeois aura eu le crachoir pour un dossier qui touche 35000 navetteurs vers le Luxembourg.

Covid

Si avec le Covid, les administrations fiscales ne comptabilisent plus ces jours jusque fin juin, ce qui permet de rester imposé au Luxembourg, les 48 jours annoncés en grande pompe en mai 2019 par les deux Premiers ministres de l’époque, Charles Michel et Xavier Bettel, ne sont pas encore d’actualité. (NDLR: les jours de télétravail sont passés de 24 à 34 depuis le premier janvier 2022).

Selon Benoît Piedbœuf, l’un des cosignataires de la proposition, le passage aux 48 jours est en bonne voie pour 90000 Belges.

Le dossier est complexe d’autant que les règles en matière de sécurité sociale ne permettent pas à un travailleur de prester plus de 25% de son horaire depuis sa résidence.

Alors quand Josy Arens a lu cette proposition de résolution "étudier la possibilité de porter à 48 le nombre de jours de télétravail", le sang de l’Attertois n’a fait qu’un tour: " L’engagement des 48 jours a été pris en 2019 par le Gouvernement Michel, il n’y a donc plus rien à étudier! Qu’il mette en œuvre cet accord de 2019. Une étude, ça peut mettre des mois, des années! " L’homme craint l’"encommissionnement" et ironise: "" Ce n’est pas une avancée, mais un recul!" . Et Arens de regretter la communication des deux Premiers ministres libéraux: " C’est vrai, en mai 2019, nous étions en pleine campagne électorale."

L’Attertois a donc déposé un amendement pour augmenter le nombre de jours de télétravail et pour porter non pas à 48 jours, mais à 55 jours.

Une étape

Pour Mélissa Hanus, la proposition n’est pas un recul, " mais un geste, une étape dans le débat du travail transfrontalier. Un pas supplémentaire dans la bonne solution" . Elle a même félicité ses collègues: " Cela vise à une diminution des embouteillages, une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, un geste pour le climat ."

Le député gaumais MR Benoît Piedbœuf, cosignataire du texte de Steven Mathei (CD&V) y voit une vraie avancée. Il a reconnu que l’administration fiscale, belge en particulier, faisait de la résistance. Ce à quoi lui a rétorqué l’Attertois: "Je suis déçu, vous confirmez que le poids des ministres est nul par rapport aux administrations."

Le Tintignolais de maintenir: " On a fait les 24 jours, on est arrivé à 34 jours, c’est step by step, peut-être quand on sera à 48, on demandera peut-être un peu plus, mais pour le moment, nous visons un jour semaine."

Au final, l’amendement de Josy Arens aura été rejeté par la Chambre. Abstention des Engagés sur la proposition de résolution.