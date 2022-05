«Qu’avez-vous vu?» par les rhétos de l’ISJ

Durant l’année scolaire 2020-2021, les élèves de 5e qui participent au cours d’activités littéraires donné par Ludivine Di Cuonzo ont émis l’idée de créer une pièce de théâtre. Profitant du confinement, ils ont tout misé sur la rédaction l’an dernier. Cette année, c’est la mise en scène qui est bien sûr privilégiée. « Les élèves ont tout fait de A à Z » nous explique leur professeur. Sur les planches, on retrouvera Emma Geers, Manon Batardy, Léonie Strasser et Eryne Questiaux. Ce quatuor d’acteurs en herbe sera bien sûr aidé par les camarades de rhétos pour la technique et par un de leur professeur Guillaume Arbulot. Le fruit de leur travail sera présenté au public ces vendredi 6 et samedi 7 mai à 20 h à la salle des fêtes de l’ISJ Carlsbourg. Un bar sera tenu par les élèves avant et après le spectacle ainsi que pendant l’entracte. Les bénéfices de ces deux soirées serviront à financer ou rembourser les activités des rhétos de cette année scolaire. E. Wan