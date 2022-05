«L’espace citoyen» ouvre ses portes

Ce samedi 7 mai, se tiendra une journée portes ouvertes au tout nouvel « Espace Citoyen » situé rue des Combattants à Vielsalm. La visite des locaux sera organisée de 10 à 15 h. Il sera possible de découvrir les nombreuses facettes de ce bâtiment et de passer la porte des différents services qui y sont installés : CPAS, Maison de l’Emploi, le « Service de logements supervisés » de l’ASBL Les Hautes Ardennes, l’ADL, l’espace numérique, la Régie des Quartiers. Plusieurs autres pièces sont également réservées à des permanences de la Province ou encore à des cours dispensés par les ASBL « La Trêve » ou « Lire et écrire ». Un espace « dons » a été installé dans ces nouveaux locaux.