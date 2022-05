Le tribunal a considéré les préventions établies, mais a estimé que le délai raisonnable était dépassé. "Près de deux ans se sont écoulés entre la communication de l’ordonnance au juge d’instruction et le réquisitoire du parquet et plus de 13 mois entre l’appel du ministère public dirigé contre l’ordonnance du règlement de procédure et l’arrêt de la chambre des mises en accusation, précisent les attendus pour justifier la clémence. Ces délais anormalement longs n’ont aucune raison particulière légitime et apparente." Le juge estime que la gardienne peut bénéficier d’une suspension du prononcé pendant 3ans. Un des détenus impliqués dans le trafic est considéré comme déjà puni par les 40mois de prison qu’il purge actuellement,