Allô, les pompiers de Libramont?

Le commandant Stéphane Thiry ne tarit pas d’éloges: "La Protection civile disposait ici de locaux adaptés à des missions que l’on a finalement attribuées aux pompiers. Quand on nous a demandé de reprendre les bâtiments (qui intéressaient aussi la douane), le calcul a été vite fait, puisqu’avec les nouvelles missions qu’on nous donnait, il fallait reconstruire ailleurs des bâtiments qui… existaient déjà ici à Libramont et qui étaient dans un état impeccable. Même pas besoin d’un coup de peinture. Et puis, où reconstruire pour être opérationnel sur toute la zone, si ce n’est à Libramont située au centre de la province? Nous sommes installés là depuis un an et demi" , souligne le commandant.

Pas d’ambulance

Seule une partie des bâtiments a été cédée à la Croix-Rouge. Ce qui explique qu’il n’y a pas d’ambulance des pompiers sur place.

Le reste, (des garages, une villa, divers locaux de réunion, etc.) convient parfaitement pour faire de Libramont le centre de tous les moyens uniques. Ce qui permet de faire des économies d’échelle: "Il était prévu dans la répartition des moyens sur la province, d’équiper trois postes avec du matériel de génie civil. En choisissant Libramont et sa situation centrale, nous n’avions plus besoin que d’un seul engin sur porte-conteneurs avec sa remorque (valeur 400000 €), explique le commandant. Pourquoi? Parce que l’utilisation de ce type de matériel n’a pas de degré d’urgence et peut donc partir d’un seul endroit central dans la province. En plus, les locaux s’y prêtent. Conséquence: 800000 € épargnés" . CQFD.

La 1rephase du plan de professionnalisation a été faite sur base de demandes de mutations volontaires. Huit pompiers ont souhaité venir à Libramont où, depuis le 1er février, six professionnels sont opérationnels pour partir en intervention avec une autopompe au même titre qu’un autre poste.

Ce fut encore le cas lundi dernier sur un accident à Ochamps.

"Les 4 pros de Libramont sont partis et arrivés les premiers car les plus proches de l’accident, suivis par 4 autres du poste de Bertrix et 2autres agents de Neufchâteau avec le balisage", calcule Stéphane Thiry.

Désormais, il y a aussi un poste de sapeurs à Libramont.