A Bellefontaine, la maison de repos «Emilia» se termine

Tintigny, terre d’accueil

Après 7 années de pourparlers avec la commune de Habay-la-Neuve et Idélux, les promoteurs, installés à Marbehan, ne voyant pas leur projet se concrétiser décident de se tourner vers la commune voisine, Tintigny. D’emblée, le député-bourgmestre Benoît Piedbœuf, réagit: "Je veux une maison de repos dans ma commune et je ferai tout pour vous accueillir." C’était le 23 novembre 2017 et six mois plus tard, le 22 juin 2018, l’esquisse est présentée, les formalités bancaires accomplies. Un investissement de 8000000 € pour un projet qui s’étend sur 4292 m2parachevés.

La construction est assurée par Thomas et Piron, aujourd’hui, l’ouverture se profile à l’horizon. Le directeur est connu: Renauld Labarbe, infirmier depuis 7 années à Marbehan: "Le projet de construction de cette maison de repos a repris il y a quelques mois. Mon expérience d’infirmier me facilite la tâche de directeur, même que la fonction est différente."

51 lits et 19 résidences service

La bâtisse comprend deux activités, d’une part, une maison de repos et d’autre part, une résidence service, séparées les unes des autres. Au rez-de-chaussée de l’établissement, sont regroupés les services administratifs et structures médicales, qui conduisent vers les chambres du rez-de-chaussée aménagées avec balcon. salle de bains, douche italienne, toilettes PMR, cuisinette et salle de séjour meublent l’endroit de vie des résidents.

Quant à la résidence service, même schéma, chaque occupant préserve son autonomie avec un hall, petit salon, cuisinette, salle d’eau, terrasse/balcon, chambre à coucher spacieux.

Une salle de séjour pourra accueillir les activités et les familles. Il va de soi que les commodités sanitaires, telles que buanderie, sont à disposition de ces résidents.

Un restaurant modulable

Un restaurant modulable vitré avec terrasse est à disposition de tous les résidents (maison de repos et résidence service). Quant aux cuisines, tout en répondant aux normes, elles sont équipées pour réaliser toutes sortes de menus. "Nous assurons, en interne, tout ce qui est culinaire: repas, pâtisserie, en-cas tous genres. Rien ne viendra de l’extérieur, car nos cuisines sont équipées pour tout réaliser", assure Jean-Luc Peigneur.

20 € par jour en plus

En rapport des prix demandés à Marbehan, les propriétaires annoncent une augmentation de 20 € par jour qui pourraient conduire à un prix d’accueil de 75/80 € par personne. "Le coût de la vie, matières premières comprises, nous oblige à adapter nos prix de pension. Les frais liés à ceux de la construction sont titanesques. Nous voulons cependant rester dans une fourchette permettant aux personnes à moyens revenus de trouver une place à la résidence Emilia. Nous devons aussi équilibrer nos budgets", confirme Jean-Luc Peigneur.

Les pensionnaires de Marbehan sont privilégiés et seront, s’ils le désirent, les premiers à rejoindre Bellefontaine.

«Résidence Emilia», 1, rue de l’Arboretum – 6730 Bellefontaine. 0477556275.