"J’aurais souhaité vous faire part de cette décision de vive voix, explique-t-il dans son courrier, mais c’est matériellement impossible. J’ai annoncé ce mardi au collège de direction que je renonçais à ma fonction de rédacteur en chef."

Il y évoque une accumulation de stress et de fatigue, et préfère "relâcher la pression avant d’arriver à un point de rupture."

"La fonction de rédacteur en chef est exigeante", commente-t-il.

"Je ne claque pas la porte pour autant et je continuerai à assumer la fonction jusqu’à la nomination d’un remplaçant, que j’espère effective pour la rentrée de septembre ou au plus tard fin décembre. Je me doute que cette annonce va créer des remous dans un contexte déjà tendu, mais je n’ai pas choisi le timing, il s’est imposé à moi."

Il remercie ses collaborateurs pour leur confiance et Antoine Masson qui l’a secondé.