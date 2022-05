Claude Damoiseaux, un professeur et un athlète hors pair

C’était en 1966, à Dortmund. Claude Damoiseaux, talentueux demi-fondeur, avait décroché la 7eplace aux premiers Jeux européens en salle (qui allaient devenir les championnats d’Europe indoor), sur 1500m. Dans la hiérarchie belge, il se situait alors parmi les meilleurs sur la distance, juste derrière un certain Gaston Roelants (champion olympique du 3000steeple en 1964). Décédé ce lundi, des suites d’une longue maladie, Claude Damoiseaux fit partie – avec la famille Joannès dont il était proche – des pionniers de l’ACDampicourt, porté sur les fonts baptismaux en 1957. Numéro 16 sur la liste des affiliés, il en a d’abord été l’un des plus brillants athlètes, capable de courir le 800m en moins de 1’57 et déjà sélectionné, lorsqu’il était junior, pour des rencontres internationales opposant la Belgique à la France, à l’Espagne et aux Pays-Bas. Freiné durant quatre ans par un affaissement de la voûte plantaire, il allait revenir à son meilleur niveau au milieu des années 70, et à plus de 35ans, pour réussir des chronos qui lui permettent toujours, près d’un demi-siècle plus tard, de figurer dans le top 10 provincial de tous les temps sur 1500, 3000, 5000 et 10000m. Alors qu’il se produisait le plus souvent sur des pistes en cendrée…