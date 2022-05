A Arlon, un parc urbain de 7 hectares sera aménagé à l'espace Milan

Le projet se décline en quatre parties.

Un parc accessible par des cheminements pour usagers doux et PMR, structuré par une liaison cylo-piétonne passant par la voirie existante qui arrive au bloc Milan et qui rejoint la drève des Espagnols jusqu’à la rue du Vallon.Des endroits de détente et de repos, un parc canin pour répondre à une demande récurrente sont prévus.

Une zone récréative et sportive. Certains aménagements sont déjà là comme le street workout et la zone de pique-nique. L’objectif est de compléter ces aménagements et d’améliorer la zone de pique-nique. Aménager aussi la miniforêt urbaine plantée par le collectif Pot&Marrons et qui serait complétée par une zone récréative pour les plus jeunes enfants jusqu’aux adolescents. En bordure des jardins, l’idée est de créer une lisière boisée de plants comestibles.

Zones humides, mares, verger constituent la troisième zone dédiée à la biodiversité, à la réhabilitation de l’écosystème. Le collège fera appel à la commission Environnement pour réaliser ce travail visant à sensibiliser tous les publics.

La zone de parking sera réaménagée et améliorée, avec une extension possible si nécessaire. Mais l’idée est d’éviter la circulation automobile dans le parc et de laisser les places près du bloc Milan aux personnes qui en ont besoin. En ramenant le stationnement principal en tête de parc.

Le coût de ce projet, réparti en 4 tranches, s’élève globalement à 64500 € TVA comprise. La désignation d’un auteur de projets a été votée à l’unanimité.