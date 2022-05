Yves Bernard très mécontent envers la CSC "C'est de la désinformation!"

C’est de la pure désinformation!

Nous sommes bien sûr parfaitement au courant des grosses difficultés du moment pour notre personnel et de notre pénurie en effectif, mais cette pénurie vous la rencontrez dans tous les hôpitaux en Belgique!

On fait tout ce que l’on peut pour recruter du nouveau personnel. La prime de 7000€ initiée par la Province a permis d’engager 75 personnes depuis le début de cette année, c’est très bien, mais le problème est qu’on enregistre en parallèle plusieurs départs et aussi des congés pour cause de maternité.Donc notre quota actuel de personnel reste largement insuffisant.

Dominique Wilin annonce que le taux d’accidents du travail dans les hôpitaux de Vivalia est au-dessus de la moyenne nationale des hôpitaux.Si c’est vrai, c’est alarmant!

Je suis fâché envers M.Wilkin. Nos statistiques démontrent que nous n’avons pas eu d’augmentation des accidents du travail à Vivalia depuis quatre ans.

Ce que je reproche à M.Wilkin, c’est qu’on lui a dit explicitement, jeudi dernier en réunion syndicale, qu’on reviendrait lors de la prochaine réunion avec des chiffres affinés, plus précis, en matière d’accidents du travail. Car nous avons constaté que les statistiques peuvent être biaisées par des relevés d’accidents du travail consommant beaucoup de forfaits en matière d’heures.

Dans son communiqué, la CSCparle aussi de matériel obsolète, notamment du côté de l’hôpital de Saint-Mard (Virton)…

Alors là c’est le summum.Notre directrice du personnel infirmier a répondu en séance à M.Wilkin que c’était faux, que toute demande de matériel, à Virton comme ailleurs, est bien sûr rencontrée! On investit des sommes considérables chaque année pour disposer du meilleur matériel pour notre personnel.

Reste la question des nouvelles grilles salariales IFIC. Est-il vrai que seulement 55% du personnel de Vivalia en serait valorisé au plan pécunier?

D’abord, il y a un malentendu.La nouvelle grille salariale IFIC n’a pas pour ambition une revalorisation salariale.Il s’agit d’un nouveau système barémique basé désormais sur les réelles fonctions de chacun et non plus leur diplôme. Ce sont des dispositions voulues par le fédéral et j’ai précisé, en réunion le 28/4, que la CSC au plan national, refuse pour l’instant d’adhérer à cette grille IFIC dans les hôpitaux publics.

Nous avons calculé que l’ensemble des travailleurs seront valorisés de 5à 6%, mais que certaines catégories de personnel le seront plus, à cause de leur fonction. Nous avons prévu une enveloppe de 6millions pour ce faire. L’an passé, je rappelle que nous avons augmenté les bas salaires de 6%, soit 1200 personnes sur 4000à Vivalia.Sur ces 1200personnes, toutes n’ont pas intérêt à accepter la nouvelle grille IFIC, qui ne leur sera pas avantageuse.Ce sera laissé à l’appréciation de chacun. De toute façon, ces 6% de revalorisation en 2021leur restent évidemment acquis.