Sous le titre " Vivalia: situation très inquiétante pour le personnel! » , Dominique Wilkin, secrétaire régional de la CSCServices publics en Luxembourg, se dit très inquiet suite aux informations reçues lors du comité de concertation et de négociation syndicale qui s’est tenu le 28avril.

"Les chiffres en matière d’accident de travail sont très alarmants! Vivalia se situe au-dessus de la moyenne des institutions de soins de santé au niveau national ", écrit Dominique Wilkin dans un communiqué.

Il poursuit: "Actuellement, les engagements de personnel ne permettent plus de combler les nombreux départs. Malgré tous les efforts mis en place, malgré la prime de 7000 € offerte par la Province à toute nouvelle recrue infirmière, le déficit du personnel de soins ne cesse de s’accroître.

Au vu de cette pénurie infirmière qui ne cesse de croître, on est actuellement à un déficit de plus de 160 ETP soit +/– 200 membres du personnel soignant. Vivalia est obligé de fermer de nombreux services, l’employeur n’est plus en capacité de respecter la législation pour établir ses horaires de travail."

«Souffrance du personnel»

La CSCServices publics poursuit: " Ce 28avril, on nous a soumis 5 modifications d’horaires, dont certaines étaient déjà d’application depuis le début avril. La direction nous dit qu’elle n’est plus en capacité de respecter la loi pour faire fonctionner ses services. Cela nous inquiète fortement quant à la sécurité des travailleurs.

D’autre part, Vivalia nous affirme qu’il dispose d’une enveloppe de 3,6 millions d’euros mise à sa disposition pour améliorer le bien-être de ses 4000 travailleurs.

Pour pouvoir mettre en place le plan bien-être, il est nécessaire que nous puissions disposer de toute urgence d’une analyse de la charge psychosociale, afin de cibler les services dans lesquels la souffrance du personnel est la plus aiguë.

Vivalia veut attendre le mois de septembre pour prendre une décision sur le sujet. Pourquoi attendre?

La souffrance elle est bien là!"

Dominique Wilkin pointe encore;

– la fermeture de services;

– la difficulté de fourniture de matériel: ex à Virton un vieux chariot non remplacé, un seul thermomètre pour le service;

– Concernant le dossier IFIC (nouvelle grille salariale pour le personnel des soins de santé), "Yves Bernard affirme que la CSC est responsable de la lenteur pour l’aboutissement du dossier au sein de l’institution , déclare Dominique Wilkin.

Il nous a expliqué que l’IFIC permettra à 55% du personnel de Vivalia d’être revalorisé pécuniairement à géométrie variable alors que le discours pour justifier l’adhésion à l’IFIC était une revalorisation de l’ensemble du personnel à hauteur de 5 à 6%, soit environ 2200 travailleurs sur les 4000 de l’institution.

Quant à savoir quelles sont les solutions qu’il envisage de mettre en place pour les 45% du personnel – soit environ 1800 travailleurs qui restent sur le carreau, nous n’avons aucune réponse.

Autant d’éléments qui nous inquiètent quant au bien-être et aux conditions de travail du personnel de Vivalia" , termine le communiqué.