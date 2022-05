Huit ans plus tard, la fête d’unité a remis son foulard

"On a servi 250 repas, il s’agit d’un encouragement énorme pour les animateurs et animatrices, et la nouvelle équipe d’unité mise en place en décembre dernier, pour les futures activités et notamment les camps de juillet", se félicite Thierry Renard, Belette de son totem, et membre d’une équipe d’unité dans laquelle on retrouve aussi François Barbieux (Baribal), l’aumônier des scouts, Marie Gueuning (Seriema), Xavier Jacques (Viscache), François Noirhomme (Fennec) et Magali Riboux (Épagneul).