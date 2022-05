Finis les problèmes: la Maison des jeunes revient de loin

L’occasion également pour les responsables de faire le bilan de leurs activités et de jeter un œil sur le programme des mois à venir.

La mise en place de cette Maison des Jeunes n’a pas toujours été un long fleuve tranquille

Quelque 142 jeunes accueillis l’an dernier

Il a d’abord fallu un fameux coup de pouce impulsé par les autorités communales sous la responsabilité de l’échevin Axel Istace. " Limportant était d’abord de trouver les personnes capables de prendre en mains la bonne mise en marche de cette Maison des Jeunes. Et de ce côté, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le travail co njoint de Fanny Hennon et Rémy Gaussin qui ont pris en charge la mise en œuvre de différentes activités à la fois ponctuelles pour les après-journées scolaires et les rendez-vous plus spécifiques pour des journées d’activités. Avant cela, nous avons connu quelques difficultés. Nous pouvons affirmer que nous revenons de loin.

Nous avons introduit un dossier afin de pouvoir bénéficier de la reconnaissance au niveau de la Région wallonne. Ce dossier devrait aboutir à la fin de cette année, voire au début de l’année prochaine" , souligne encore l’échevin.

Cette reconnaissance permettra entre autres de pouvoir bénéficier de subsides et d’un encadrement encore plus conséquent.

Mais avant cela, les responsables ne se sont pas croisés les bras pour autant. "En 2021, nous avons accueilli en moyenne quelque cent quarante-deux jeunes différents qui sont venus non seulement de la commune de Bertrix, mais aussi des communes avoisinantes. Ce sont des jeunes dont la moyenne d’âge se situe entre 12 et 18 ans. Dans un avenir proche, nous nous fixons comme objectif d’en accueillir davantage, mais aussi des jeunes plus âgés", souhaite l’animatrice Fanny Hennon.

Pour mener à bien tout cet accompagnement, Rémy Gaussin se réjouit de l’appui extérieur dont ils ont pu bénéficier. "Le Centre culturel et le Centre sportif nous ont apporté une aide appréciable pour la réalisation de différentes activités telles que des sorties culturelles ou encore des sorties kayaks. D’une manière plus générale, nous tentons de rester à l’écoute des envies des jeunes qui nous rejoignent et nous accordons une attention particulière à leur pouvoir de décider."