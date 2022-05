Le public multigénérationnel était là, bien serré. Les enfants ont enlevé les brins d’herbes de la pelouse, coiffés de casques pour protéger les oreilles des décibels. Tandis qu’une mère hochait de la tête au rythme de la musique, un père buvait une bière à côté de la vigne grimpante. Le lilas des voisins a donné un côté printanier à ce bon moment du Lab des Aralunaires 2022.

Amandine Kemper explique: " On ne s’imagine pas tout ce matériel, mais on se serre, on a une bâche en cas de pluie, les copains sont présents."

Pas de crainte d’ouvrir sa maison? " En général, cela se passe bien aux Aralunaires, il y a toujours la crainte de tomber sur des personnes malintentionnées. On a tout rangé, pour laisser un maximum de place et laisser les objets de valeur de côté."

Laurie Colles est une amie de la famille trouve le concept super.

Victoria, la chanteuse bruxelloise savoure: "C’est la première fois que l’on fait ça. L’accueil, les gens est génial!"