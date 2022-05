" Que ce soit pour étudier, apprendre une langue, faire du volontariat, découvrir une autre culture, travailler ou tout simplement voyager à l’étranger, les jeunes pourront rencontrer des organismes d’envoi, d’information et de financement en lien avec leur(s) projet(s) de mobilité" , explique Aurore Soto d’Infor Jeunes Arlon.

L’occasion de participer à des conférences thématiques au cours desquelles les intervenants évoqueront l’aspect concret et les différents dispositifs de mobilité, ainsi que sur les différentes étapes d’un voyage.

" De jeunes voyageurs seront également présents pour témoigner de leur expérience, inspirer les jeunes et partager leurs conseils et bons plans. Ce sera également l’occasion pour les jeunes de leur poser toutes leurs questions" .

Comme les organisateurs le précisent: " Un voyage, ça se prépare, car la première étape consiste à analyser les motivations du projet. Aussi, parallèlement aux jeunes déjà pré-informés des dispositifs, il en existe beaucoup pour qui partir n’est pas une option pour de multiples raisons: économiques, culturelles, etc." .

Ramasser des fraises en Angleterre

Cela devrait être du concret grâce à différentes associations. On verra comment se préparer aux départs, s’acclimater sur place, les démarches administratives. Les formules sont multiples du volontariat aux cours de langues en ramassant des fraises en Angleterre ou ailleurs.

Cette 6eédition est à destination des jeunes de 12 à 35 ans, qu’ils soient étudiants, demandeurs d’emploi ou travailleurs.

Qu’ils veuillent partir étudier, faire un stage, apprendre une langue, faire du volontariat, travailler ou tout simplement voyager à l’étranger, ils devraient trouver leur bonheur au Forum des voyageurs!

Un espace sera prévu pour que les participants puissent rencontrer et discuter avec les jeunes voyageurs. ET en plus, c’est gratuit.

Pour plus d’informations: www.inforjeunesluxembourg.be/forumvoyageurs/