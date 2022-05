Des vins du Beaujolais auxquels s’ajoutaient un cru d’Alsace et un des Côtes du Forez. Dégustations, rencontre des viticulteurs et une foule d’autres événements rythmaient le week-end.

À commencer par la présentation des 2 fervents intronisés en petit comité en janvier dernier. Rany Wallon et André Nutal après un stage de deux ans méritaient d’être, enfin, publiquement présentés. Quatre intronisations d’honneur étaient à l’ordre du jour pour leur investissement: Thierry Vincent pour son soutien au moment des inondations, la cave de la coopérative pour son institution, Florian Thévenet pour son engagement et Xavier Vieuxtemps pour son implication dans la vie festive de Bomal. Des concerts avec Mad Souls, les désormais célèbres Try Potes et l’harmonie se sont succédé. Dimanche voyait le départ de la première balade des crus avec 10 arrêts dégustation.

Baudouin Reumont, Président du SI de Bomal se réjouissait du retour de la délégation de Fleurie et, tout en remettant une planche de surf à Florian Thévenet, représentant de la mairie, assurait: "Bomal – Fleurie, un jumelage qui n’est pas près de couler!" , allusion à l’élan solidaire de Fleurie au moment des inondations. Une solidarité qui s’est également exprimée en dons et qui a permis de récolter quelques 14000 € pour la réalisation de projets à venir au bénéfice de la collectivité.

Une fois par an le vin vient à Bomal, tous les deux ans, la bière va à Fleurie. Baptiste Depardon est le tout jeune (27 ans) président du comité de jumelage côté Fleurie: "Je suis venu la première fois à 14 ans et si je devais qualifier ces rencontres en un seul mot, ce serait: la convivialité." Une convivialité qui dépasse la simple amitié. Ludovic Mélinand en sait quelque chose, lui qui depuis 31 ans roule sa bosse à la fête du Beaujolais de Bomal et qui depuis 30 ans a épousé une bomaloise. C’est le 3ecouple à avoir convolé et il espère bien que d’autres suivront! On loge chez l’habitant, on devient parrain ou marraine au-delà des frontières, on se marie.

La vie quoi. C’est ça les fêtes du Beaujolais et ça concerne toute la vallée de l’Ourthe, comme en atteste la présence du comité de jumelage de Barvaux-Juliénas.