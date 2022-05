Le musée militaire double sa surface avec une aile dédiée à l’armée US

Le musée a obtenu son agrément de dépôt d’armes, il a pu remanier sa scénographie et son parcours. L’arrivée de l’exceptionnelle collection de Pascal Vermeersch, d’Anvers, permet aujourd’hui de la découvrir dans une présentation lumineuse, didactique et complète. La nouvelle aile du musée double la surface actuelle. Ce bâtiment abrite désormais une collection dédiée à l’armée américaine et y présente trois thèmes: l’évolution de l’uniforme américain de 1917 à nos jours, le check point Charlie à Berlin, et l’opération " Desert Storm ".