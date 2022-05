Il y a des alternatives moins chères que Bancontact

Le mini-terminal Sum Up, par exemple, permet de payer par carte. Pas besoin d’un abonnement d’un an comme le propose Bancontact. Sum Up prend simplement un pourcentage sur la vente. Dans les campagnes, il n’est pas rare d’être en zone blanche. Pas évident de faire fonctionner un terminal. De petits vendeurs utilisent alors l’application Loyvers qui marche hors ligne: sur un marché ou dans un petit village, etc. Le commerçant n’aura plus qu’à se connecter au wifi plus tard pour faire ses comptes. Il existe aussi une parade assez pratique et déjà adoptée par des commerces de proximité: il s’agit de l’application Payconiq , performante en cas de transactions ponctuelles. Elle l’est moins quand les demandes sont nombreuses, car elle ne permet pas un suivi optimal et en plus, il faut que le client possède l’application de sa banque sur son téléphone portable. Reste alors le bon vieux virement que le client emporte chez lui et qu’il paye une fois à la maison. Mais là encore, quand il y a du monde dans la boutique, ce n’est pas très pratique.