Elles l’ont fait et ont relevé ce défi avec brio. C’était Défil’Ecture vendredi dernier à Marche.

Elles, ce sont Carine Bonjean, Virginie de Lutis et Yaël Body, en collaboration avec des acteurs locaux. L’aventure avait commencé en 2019 avec un premier défilé: "La Ville de Marche, au travers de son plan de cohésion sociale, cherchait un projet pour illustrer le commerce équitable. Avec le PCS et l’ADL, nous avons rassemblé autour de ce projet un grand nombre d’associations actives à Marche et alentours. Les mannequins en réinsertion sociale, porteurs de handicap et de différentes générations ont pour mission de bousculer les codes de la mode", explique Carine Bonjean, échevine de la Cohésion sociale.

La sélection de vêtements et les retouches, pour que ça colle à chaque morphologie, revient à Virginie de Lutis, conseillère en image: les vêtements et accessoires viennent de la Vestiboutique Croix-Rouge, du magasin De choses et d’autres, de l’Alterboutique & son comptoir et de chez Oxfam.

Une lectrice de 16 ans

Les mannequins viennent de la Maison des jeunes ou des aînés, du CPAS, de chez Andage, Oxfam, du Comité Nord-Sud. Le choix des vêtements a été opéré en fonction des différents tableaux et des textes lus par les jeunes de l’atelier lecture de Yaël Body et choisis par cette dernière: "J’ai choisi 12 textes, dans différents répertoires mais avec comme points communs la condition de la femme, l’estime de soi et la nature. Parmi les lectrices, on retrouve Maëlle, 16 ans. Porter des vêtements de seconde main n’est pas encore un réflexe chez elle. Elle aime le vintage, emprunte de temps en temps une robe à sa grand-mère et ça, c’est déjà un premier pas. Et puis elle s’est investie, dit-elle: "Je lis et je présente une création personnelle, un bustier. Je fais ça pour le fun."".

Au moment de monter en scène, Carine Bonjean ouvre le bal et défile dans des vêtements achetés chez ‘De choses et d’autres’: "Le upcycling c’est l’avenir", proclame-t-elle.

Les tableaux se succèdent avec le même enthousiasme de la part des mannequins et sur différentes thématiques. Chloé, Maëlle, Yoline, Nadine, Chiara, Noëlle, Jérémie, Mylène, Anne-Catherine, Prisca, Anja, Gwenaëlle, Sylviane, Nelly, Kaï, Ibrahim, Zoé, Sophie, Madisson, Marta, Nathalie, Séverine, Inès, Manon, Monique, Joanne, Alice, Simon, osent timidement, parfois plus franchement, un pas de danse, prennent la pose, saluent avec panache.

Un extrait de "La vie est un bol de cerises" de Yaël Body, retient particulièrement notre attention: "Ton talent n’était pas flagrant… Ta force à toi, c’était ta volonté… tu mouillais ta chemise. Et, ça vaut tous les talents du monde". L’autre soir, ils ont tous mouillé leur chemise, défilant avec des étoiles plein les yeux. Le tapis rouge brillait de mille pépites.