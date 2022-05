L’ado envoie son père arrogant en prison sur fond de beuverie

Le juge André Jordant a rendu son jugement dans l’affaire d’un Arlonais de 16ans qui a déposé plainte pour coups et blessure, contre son père et sa mère. L’enquête a permis de mettre en avant le fonctionnement d’une famille ou tout le monde se tape dessus (la mère a aussi déposé plainte contre son mari pour coups et blessures) et où l’alcool joue un rôle prépondérant.