Jean-François Noirhomme, victime d’une explosion est mort dans son atelier dimanche matin à Joubiéval

Les pompiers de Vielsalm et de Lierneux sont intervenus. Hélas, il n’y avait rien pu faire pour Jean-François Noirhomme, né le 28janvier 1972et papa de trois adolescents.

La nouvelle de sa disparition a provoqué une onde de choc dans la région où il est très apprécié. "C’était une crème d’homme. Je ne peux imaginer qu’il soit parti" , commentent les personnes que nous avons interrogées.

Il avait créé son propre musée

Tous bien sûr soulignent la passion de M. Noirhomme qui était devenu un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Une passion dans laquelle il avait entraîné toute sa famille.

En 2014, il réalisait un rêve: ouvrir un musée dans une vieille bâtisse située à une trentaine de mètres de son domicile et qu’il avait acquise en 2008.

à l’époque, il avait confié ceci à notre correspondant Jean-Michel Bodelet, à propos de ce musée dont il n’était pas peu fier: "Ce qui n’était au début qu’une simple chasse aux trésors s’est, au fil du temps et des rencontres, notamment avec des vétérans et des gens de chez nous, rapidement transformé en une sorte de vocation dont le but ultime a été de présenter nos trouvailles au grand public".

Cette petite perle de musée, c’est le "Bulge Relics Museum", soit le musée des reliques de la bataille des Ardennes.

Jean-François Noirhomme rappelait encore " Un peu partout, les musées militaires se sont multipliés, parfois à coups de millions d’euros dans des projets commerciaux pharaoniques. Mais il est important de rappeler que, derrière les objets présentés, il y a souvent beaucoup de souffrances et de sacrifices ».