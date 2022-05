Dominique Hiffe, directeur hors pair, s’en est allé à 68 ans

"Dominique était un homme extraordinaire, d’une gentillesse et d’une disponibilité sans limite" , avance Jean-François Piérard, échevin de l’Enseignement de Marche. "Il avait toujours le sourire aux lèvres, et impressionnait aussi par sa détermination et son courage."

Plus encore qu’aux écoles d’Hargimont, où on lui doit aussi la classe d’immersion en néerlandais, et d’On, c’est aux établissements scolaires de l’ensemble de l’entité de Marche que Dominique Hiffe a rendu service. Féru de voyages et de lecture, mais aussi grand amateur de cuisine, l’Onais natif de Melreux avait créé l’ASBL Rescolm, acronyme de repas scolaire pour l’enseignement communal et libre marchois.

837 repas servis le jour de son décès. Un record!

Depuis 2003, Rescolm prépare les repas des écoles maternelles et primaires de la commune et de l’école libre de Bourdon (Hotton), dans la cuisine de l’école communale d’On. "Pure coïncidence, le jour de sa mort, on a battu le record nombre de repas préparés, 837" , note Jean-François Piérard. "Dominique était aussi doué d’un grand sens de l’initiative et de l’innovation, pour preuve la création de Rescolm alors qu’il était chef d’école."

Dominique Hiffe laisse notamment une épouse, Jocelyne, 2 enfants, Thomas et Jonathan, et 3 petits-enfants, mais aussi que d’impérissables et délicieux souvenirs.

Ses funérailles auront lieu ce lundi à 11h en l’église de Waha.